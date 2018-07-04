Очаровательные фотографии детишек, которые думают, что их никто не видит.

Очаровательные фотографии детишек, которые думают, что их никто не видит. Есть как минимум несколько причин, которые делают вещи заметными: это тень, форма, фактура, движение, очертания и другие. Но малышам до всех этих взрослых премудростей нет никакого дела. Когда они собираются играть в прятки, главное для них — сделать так, чтобы они никого не видели. Да-да, именно так, а не наоборот. Потому что ребенок свято верит в эту истину: если он никого не видит, значит, никто не видит и его.