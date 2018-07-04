Если вы мечтали оказаться в любимой сказке, то просто отправляйтесь в эти места!

Если вы мечтали оказаться в любимой сказке, то просто отправляйтесь в эти места! Фантазия художников студии Уолта Диснея создала красивейшие миры наших любимых диснеевских фильмов. Но все же творцы анимационных фильмов находили вдохновение в местах и объектах, существующих в действительности. В этих изображениях реальные достопримечательности сопоставлены с известными диснеевскими сценами. Художники в различной степени позаимствовали черты существующих объектов, но сходство очевидно.