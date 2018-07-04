Кевина Спейси обвинили еще в трех новых домогательствах

Полиция Великобритании расследует три новых обвинения в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против актера Кевина Спейси.

Полиция Лондона подтвердила, что проводит три расследования, а общее количество расследований, которые касаются Спейси, достигло шести.

Отмечается, что в феврале в полицию обратился мужчина, который сообщил о сексуальных домогательствах со стороны Спейси в 2008 году в Ламбете, позже еще один мужчина обвинил актера в сексуальных домогательствах в Глостере в 2013 году, третий мужчина сообщил в случае в 1996 году в Вестминстере. Как подчеркивает издание, полиция уже расследует дела о сексуальных домогательствах со стороны актера в 2005 и 2008 годах.

Как сообщалось, телеканал Netflix принял решение прекратить работу над сериалом "Карточный домик" с Кевином Спейси в главной роли. Решение было принято после того, как актер Энтони Рэпп заявил о том, что Спейси домогался его на вечеринке в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. Сам Спейси заявил, что не помнит этого эпизода.

Позже стало известно о том, что Спейси не получит почетную награду телевизионной премии "Международная Эмми".

3 ноября 9 коллег по "Карточному домику" обвинили актера в сексуальных домогательствах.