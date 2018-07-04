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Тейлор Свифт все еще борется с преследующими ее фанатами

Тейлор Свифт
22:34 Сегодня Телеграф
popcornnews.ru
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица знакома с таким существенным недостатком славы, как наличие не совсем психически здоровых фанатов.

Сейчас певица находится в гастрольном туре, она по-прежнему вынуждена выделять время на борьбу с преследующими ее сталкерами. Разумеется, делает это Тейлор не лично, а стараниями своих юристов, которым на днях удалось добиться судебного запрета на приближение к девушке очередного сталкера – причем этот запрет будет действовать 5 лет, поскольку и преступление на этот раз достаточно весомое.

Еще в апреле при попытке проникновения в дом Тейлор в Беверли-Хиллз (в котором она, к счастью, тогда не жила) в маске и перчатках был арестован некий Джулиус Сэндрок, вооруженный ножом и к тому же прихвативший с собой веревку – не правда ли, описание смахивает на описание персонажа из фильма ужасов? К счастью, судья к просьбе юристов Свифт прислушался оперативно – и теперь Сэндроку запрещено приближаться к Тейлор ближе чем на 500 метров в течение 5 лет.

В мае этого года еще один сталкер Тейлор, Мохаммед Джаффар, проникший в нью-йоркскую квартиру певицы в марте 2017, был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Звезда, Певица, Преследования, Сталкер, Тейлор Свифт, Фанаты.
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