Тейлор Свифт все еще борется с преследующими ее фанатами

Сейчас певица находится в гастрольном туре, она по-прежнему вынуждена выделять время на борьбу с преследующими ее сталкерами. Разумеется, делает это Тейлор не лично, а стараниями своих юристов, которым на днях удалось добиться судебного запрета на приближение к девушке очередного сталкера – причем этот запрет будет действовать 5 лет, поскольку и преступление на этот раз достаточно весомое.

Еще в апреле при попытке проникновения в дом Тейлор в Беверли-Хиллз (в котором она, к счастью, тогда не жила) в маске и перчатках был арестован некий Джулиус Сэндрок, вооруженный ножом и к тому же прихвативший с собой веревку – не правда ли, описание смахивает на описание персонажа из фильма ужасов? К счастью, судья к просьбе юристов Свифт прислушался оперативно – и теперь Сэндроку запрещено приближаться к Тейлор ближе чем на 500 метров в течение 5 лет.

В мае этого года еще один сталкер Тейлор, Мохаммед Джаффар, проникший в нью-йоркскую квартиру певицы в марте 2017, был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения.