https://telegraf.com.ua/files/2018/07/28279553_1845771095434114_1471701191159679843_n-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4206828-tina-karol-pokazala-kak-gotovitsya-k-novomu-kontsertu-video.html
Тина Кароль показала, как готовится к новому концерту (Видео)
22:26 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Facebook
Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль опубликовала видео в своем Instagram, где показала, как проходила подготовка к новому шоу-номеру.
Напомним, вчера Тина Кароль показала в своем Instagram необычный образ, за который певицу высмеяли. Но Тина не расстроилась, и всячески радует поклонников разными видео и фото в Instagram из личной жизни.
Тина Кароль одолела страх перед собаками
Для нового перформанса Тины Кароль изготовили индивидуальный стул
Сегодня Тина Кароль опубликовала видео, где она вместе со своими танцорами готовит новый номер для своего концерта. На видео видно, как певица устала и хочет отдохнуть. Но любимое дело выступать берет верх над усталостью.
Telegraf.com.ua