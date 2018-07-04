Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 04.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Порошенко: Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война
Новости: Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"
Газовые войны: сколько Украина уже взыскала с "Газпрома"
Новости: Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Цыганков принес "Динамо" победу в Австрии
Новости: Ивана Купала 2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
Ивана Купала 2018: что ни в коем случае нельзя делать в этот день
X

Тина Кароль показала, как готовится к новому концерту (Видео)

Тина Кароль
22:26 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Тина Кароль опубликовала видео в своем Instagram, где показала, как проходила подготовка к новому шоу-номеру.

Напомним, вчера Тина Кароль показала в своем Instagram необычный образ, за который певицу высмеяли. Но Тина не расстроилась, и всячески радует поклонников разными видео и фото в Instagram из личной жизни.

Тина Кароль одолела страх перед собаками

 

Репетиция #TinaKarolBand! #тинакароль @tina_karol

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Для нового перформанса Тины Кароль изготовили индивидуальный стул

Сегодня Тина Кароль опубликовала видео, где она вместе со своими танцорами готовит новый номер для своего концерта. На видео видно, как певица устала и хочет отдохнуть. Но любимое дело выступать берет верх над усталостью. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Facebook, Instagram, Видео, Номер, Певица, Репетиция, Тина Кароль, Тренировка.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Настя Каменских обескуражила шикарной леопардовой юбкой Светлана Лобода показала, какой краской красит волосы (Видео) Дженнифер Энистон закрутила роман сразу с двумя мужчинами

Последние новости

В Сенате Чехии просят Путина освободить Сенцова Диснеевские персонажи в виде реальных людей (Фото) Свитолина вернется на поля Уимблдона 5 июля
Сегодня читают
01 Стали известны все пары 1/4 финала чемпионата мира
02 Расписание всех матчей 1/4 финала ЧМ-2018
03 Роналду рассказал, в каком клубе продолжит карьеру
04 Суповая диета: простой способ быстро скинуть вес
05 Кулаком с разбега и ногой в прыжке: грандиозная драка в отборе на ЧЕ по баскетболу (Видео)
Новости сегодня
22:49 Транзитные центры для беженцев в ЕС: как это будет работать
22:41 Россия ставит под сомнение легитимность генсека Советы Европы
22:34 Тейлор Свифт все еще борется с преследующими ее фанатами
22:30 Исследователи обнаружили в галактике частицы пыли, как в Млечном Пути
22:29 Превосходные азиатские девушки, которые притягивают милым видом (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой
В СБУ рассказали о борьбе с российской интернет-угрозой
Новости: Разрешено все, что прямо не запрещено: Порошенко подписал закон о валюте
Порошенко подписал закон о валюте
Новости: Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Аналитики назвали лучшие приложения для iPhone
Новости: Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Надя Дорофеева опубликовала откровенное фото с мужем на Бали
Добавить комментарий
0