Тина Кароль показала, как готовится к новому концерту (Видео)

Напомним, вчера Тина Кароль показала в своем Instagram необычный образ, за который певицу высмеяли. Но Тина не расстроилась, и всячески радует поклонников разными видео и фото в Instagram из личной жизни.

Сегодня Тина Кароль опубликовала видео, где она вместе со своими танцорами готовит новый номер для своего концерта. На видео видно, как певица устала и хочет отдохнуть. Но любимое дело выступать берет верх над усталостью.