Светлана Лобода поделилась мыслями о рождении второй дочери

Она родила вторую доченьку, но до сих пор мало рассказывала о личном. И вот в недавнем интервью, наконец, появились подробности того, почему артистка рожала в Америке одна.

Пока в Сети обсуждали новости о том, что у Лободы вырос гонорар после родов, певица снова о себе напомнила подробностями появления на свет второй дочери. Известно, что ребенок Светланы Лободы появился на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Артистка рассказала, во сколько ей обошлись услуги врача, акушеров, а также пребывание в роддоме. Так, полный спектр услуг и нахождение в палате VIP-класса клиники Cedars-Sinai в течение нескольких дней обошлись Светлане примерно в 50 тысяч долларов.

Вопреки слухам о том, что Лобода выбрала клинику в Лос-Анджелесе, чтобы дать младшей дочери американское гражданство, певица сказала, что давно планировала поездку в Штаты. Она очень тщательно готовилась к появлению малышки, но рожать предпочла одна под присмотром врачей неслучайно.

"Мне хотелось сделать паузу и провести время там, где тепло. Просто дышать океаном, писать музыку, читать и жить неторопливо и без суеты. В родильном зале я осталась в окружении медицинского персонала. Возможно, я старомодна, но считаю роды очень интимным процессом и потому предпочитаю в эти минуты оставаться одна. Со мной в родильном зале находилось девять специалистов, каждый из которых отвечал за свою работу. Все очень слаженно."

Сейчас Светлана Лобода, несмотря на плотный гастрольный график, выстраивает все так, чтобы каждые 2 дня быть дома. При этом она кормит ребенка грудью.