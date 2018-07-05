Кендалл Дженнер обескуражила голым снимком в Instagram

Знаменитая модель Кендалл Дженнер всегда выделяется из своих сестер, она очень смелая и игривая. Часто радует своих поклонников откровенными снимками, которые набирают рекордное количество лайков, чем модель очень рада.

Звезда за последнее время показала своим подписчикам много личных обнаженных фотографий. На этот раз Кендалл повела себя немного скромнее.

На фото самая высокооплачиваемая модель одета в белый купальник и сверху набросила полосатую рубашку. Белый цвет загорелой модели очень идет. Поклонники забросали ее комплиментами.