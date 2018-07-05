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Кендалл Дженнер обескуражила голым снимком в Instagram
21:09 Сегодня Телеграф
Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Модель Кендалл Дженнер опубликовала в своем Instagram голое фото в купальнике.
Знаменитая модель Кендалл Дженнер всегда выделяется из своих сестер, она очень смелая и игривая. Часто радует своих поклонников откровенными снимками, которые набирают рекордное количество лайков, чем модель очень рада.
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Звезда за последнее время показала своим подписчикам много личных обнаженных фотографий. На этот раз Кендалл повела себя немного скромнее.
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На фото самая высокооплачиваемая модель одета в белый купальник и сверху набросила полосатую рубашку. Белый цвет загорелой модели очень идет. Поклонники забросали ее комплиментами.
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