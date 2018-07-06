Поцелуи всегда приносят радость.

Сегодня все желающие могут обмениваться поцелуями на полную, потому что в мире отмечается День поцелуев. Впервые он появился в Великобритании. Во многих городах в этот день проходят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки. Именно поцелуи всегда были способом выразить любовь и привязанность и символизировали особую связь между двумя людьми. Большинство ученых сходятся во мнении, что целоваться полезно. Поцелуй как важный элемент романтических отношений существует во многих культурах. В среднем каждый человек тратит около 336 часов в своей жизни на поцелуи.