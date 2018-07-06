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Вера Брежнева показалась в новом брутальном образе
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10:14 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Украинская певица поделилась фото в Instagram.
Одна из самых сексуальных женщин Украины Вера Брежнева поделилась на своей страничке в Instagram стильным фото. На нем она вместе с Ханной Хмелевой - персональным стилистом и моделью. Локацией для фото была лестница, которая стала отличным фоном для кадра.
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На фото Вера одета в летнее красное платье с цветочным принтом на запахе с воланами. Казалось бы должен был получится нежный look, но в сочетании с грубой обувью и жакетом получился брутальный образ. Стилист же была одета не менее шикарно.
"Смугляночка и беляночка #амынастиле", - прокомментировала фото Вера.
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Кстати, на странице марки одежды Ханны @myseasons вчера появилось фото с Верой, где она позирует в этом образе на велосипеде.
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