Всемирно известная супермодель оседлала гидроцикл

Всемирно известная супермодель, трендсеттер и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою идеальную фигуру. Совсем недавно девушка похвасталась новой экстремальной фотосессией для VMAGAZINE и призналась в любви к известному фотографу.

«Нет слов, чтобы описать, какое удовольствие я получила от создания всей этой истории + обложки !!!, я очень благодарна и горжусь, что вернулась на обложку V от Марио Сорренти !!!! #StephenGan — помимо моего крестного отца в мире моды с самого начала моей карьеры в Нью-Йорке, вы также были настоящим другом, доверенным лицом и наставником для меня. Слов нет, чтобы выразить благодарность за все, включая этот рассказ об обложке, который вызвал и заставил меня почувствовать себя самой могущественной! @mario_sorrenti ты был таким веселым товарищем по команде! Спасибо за все !!!! Я никогда не забуду эти пару дней!» — трогательно поблагодарила команду глянца Джиджи. Всего за сутки пост набрал 1,2 млн. лайков и 4 тыс. хвалебных отзывов.