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Всемирно известная супермодель оседлала гидроцикл

Джиджи Хадид
06:42 Сегодня Телеграф
ukrnews24.net
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Джиджи Хадид часто оказывается на обложках культовых глянцев и этот раз не стал исключением.

Всемирно известная супермодель, трендсеттер и ангел Victoria’s Secret Джиджи Хадид активно занимается спортом и часто показывает фанатам свою идеальную фигуру. Совсем недавно девушка похвасталась новой экстремальной фотосессией для VMAGAZINE и призналась в любви к известному фотографу.

 «Нет слов, чтобы описать, какое удовольствие я получила от создания всей этой истории + обложки !!!, я очень благодарна и горжусь, что вернулась на обложку V от Марио Сорренти !!!! #StephenGan — помимо моего крестного отца в мире моды с самого начала моей карьеры в Нью-Йорке, вы также были настоящим другом, доверенным лицом и наставником для меня. Слов нет, чтобы выразить благодарность за все, включая этот рассказ об обложке, который вызвал и заставил меня почувствовать себя самой могущественной! @mario_sorrenti ты был таким веселым товарищем по команде! Спасибо за все !!!! Я никогда не забуду эти пару дней!» — трогательно поблагодарила команду глянца Джиджи. Всего за сутки пост набрал 1,2 млн. лайков и 4 тыс. хвалебных отзывов.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Victoria’s Secret, Глянец, Джиджи Хадид, Марио Сорренти, Новости шоубиза, Шоубиз.
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