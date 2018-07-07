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Продюсер Светланы Лободы рассказала, почему та не появляется в Украине

Светлана Лобода
11:07 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица Светлана Лобода давненько не появлялась на територии родной Украины, чем вызвала беспокойоство у поклонников.

Светлана Лобода несклько месяцев назад отправилась в США, где родила вторую дочь. С тех пор звезда давненько не появлялась в Украине, чем вызвала тревогу у своих фанов.

Продюсер артистки Нетта Крапивина рассказала, почему LOBODA перестала ездить в Украину.

"Никто никуда не переезжает. Просто сейчас мы в Украине практически не бываем. До конца августа Света в Америке, а потом у нас до апреля 2019 года запланировано около сотни концертов. Это Прибалтика, Германия, Казахстан, Узбекистан… Мы никуда не переехали, а просто активно гастролируем. И делаем это там, где нам дают комфортно выступать."

Также Крапивина отметила, что Лободе недавно предлагали выступить в Киеве, собрав два Дворца спорта. Однако пока этого не будет.

"Недавно звонили из компании, у которой в центре Киева открытое мероприятие в рамках запуска новой продукции. Готовы были идти на любые условия и дать Светлане охрану. Я объяснила: "Мы не за Свету боимся. У нее тут дом, это ее страна. Мы волнуемся за наших поклонников". В общем, приходится отказываться. Жаль, но мне не удалось удержать баланс и контролировать ситуацию."

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Новости шоу бизнеса, Гастроли, Лобода, Нетта Крапивина, Певица, Продюсер, Светлана Лобода.
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