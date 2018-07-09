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Звезда "Карточного домика" впервые рассказала, что думает о Кевине Спейси

Робин Райт
20:47 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: Американская актриса Робин Райт впервые прокомментировала сексуальный скандал вокруг американского кинорежиссера и ее коллеге по съемочной площадке Кевина Спейси.

52-летняя Робин Райт, которая после обвинений Кевина Спейси в домогательствах и его ухода из "Карточного домика" стала главной героиней сериала, впервые рассказала о работе со скандальным актером.

Во время интервью актрисы в шоу Today, Райт спросили, не было ли у нее хоть каких-то предчувствий или ощущений того, что Спейси может быть обвинен в сексуальных домогательствах.

На что Робин ответила: "Я и Кевин общались только в перерывах между дублями, и перед постановкой мизансцен, где мы могли посмеяться. На самом деле я совершенно не знала этого человека. Все что мне было известно – это то что он невероятно талантлив".

Напомним, что Кевина Спейси обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним мальчикам, а также восьми участников сериала "Карточный домик". Вскоре после громкого секс-скандала создатели сериала решили расторгнуть контракт с актером и продолжить съемки без него.

Однако, уже в августе этого года на большие экраны выйдет финансовая драма "Клуб молодых миллиардеров", в которой, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах, одного из главных персонажей сыграет Кевин Спейси.

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Новости шоу бизнеса, Актриса, Кевин Спейси, Робин Райт, Сериал, ”Карточный домик”.
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