Звезда "Карточного домика" впервые рассказала, что думает о Кевине Спейси

52-летняя Робин Райт, которая после обвинений Кевина Спейси в домогательствах и его ухода из "Карточного домика" стала главной героиней сериала, впервые рассказала о работе со скандальным актером.

Во время интервью актрисы в шоу Today, Райт спросили, не было ли у нее хоть каких-то предчувствий или ощущений того, что Спейси может быть обвинен в сексуальных домогательствах.

На что Робин ответила: "Я и Кевин общались только в перерывах между дублями, и перед постановкой мизансцен, где мы могли посмеяться. На самом деле я совершенно не знала этого человека. Все что мне было известно – это то что он невероятно талантлив".

Напомним, что Кевина Спейси обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним мальчикам, а также восьми участников сериала "Карточный домик". Вскоре после громкого секс-скандала создатели сериала решили расторгнуть контракт с актером и продолжить съемки без него.

Однако, уже в августе этого года на большие экраны выйдет финансовая драма "Клуб молодых миллиардеров", в которой, несмотря на обвинения в сексуальных домогательствах, одного из главных персонажей сыграет Кевин Спейси.