Жена Жени Галича впервые опубликовала в Instagram снимки маленького сына

На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько фото годовалого Даниила. На одном снимке мальчик изображен еще совсем крохотным.

В другом кадре сын Галича постает уже возмужалым. Фанаты могут разглядеть, как за год ребенок подрос. "Чтобы вы сильно не любовались - сейчас он вот такой бык", - подписала фото Лера.

А еще на одной фотографии рядом с Данилком сфотографирована его старшая сестренка - пятилетняя Ева.

В кадре мальчик нежно целует в щечку девочку.