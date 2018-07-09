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Жена Жени Галича впервые опубликовала в Instagram снимки маленького сына

Женя Галич
22:25 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
lux.fm
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Лера Галич впервые показала фанатам звездного мужа лицо сына.

На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько фото годовалого Даниила. На одном снимке мальчик изображен еще совсем крохотным.

В другом кадре сын Галича постает уже возмужалым. Фанаты могут разглядеть, как за год ребенок подрос. "Чтобы вы сильно не любовались - сейчас он вот такой бык", - подписала фото Лера.

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А еще на одной фотографии рядом с Данилком сфотографирована его старшая сестренка - пятилетняя Ева. 

В кадре мальчик нежно целует в щечку девочку.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, O.TORVALD, Дети, Жена Жени Галича, Женя Галич, Лера Галич, сын Даниил, Фото.
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