https://telegraf.com.ua/files/2018/07/5b435566e29e7106989271-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4226915-zhena-zheni-galicha-vpervyie-opublikovala-v-instagram-snimki-malenkogo-syina.html
Жена Жени Галича впервые опубликовала в Instagram снимки маленького сына
Новости шоу бизнеса: Лера Галич впервые показала фанатам звездного мужа лицо сына.
На своей странице в Instagram девушка опубликовала несколько фото годовалого Даниила. На одном снимке мальчик изображен еще совсем крохотным.
В другом кадре сын Галича постает уже возмужалым. Фанаты могут разглядеть, как за год ребенок подрос. "Чтобы вы сильно не любовались - сейчас он вот такой бык", - подписала фото Лера.
Джамала показала в Instagram снимки с отдыха
Ольга Сумская поделилась в Instagram семейным снимком
А еще на одной фотографии рядом с Данилком сфотографирована его старшая сестренка - пятилетняя Ева.
В кадре мальчик нежно целует в щечку девочку.
Telegraf.com.ua