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Телеведущий и шоумен Александр Педан стал блогером
17:57 Пн, 9 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Украинский телеведущий решил развиваться дальше, поэтому стал блогером.
Александр Педан, как и множество других представителей шоу-бизнеса, обзавелся YouTube-каналом. Но значительным отличием является его специфика. Ведь это пародия. Данный выбор не странный учитывая, что юмор - это профиль Педана. Шоумен берет за основу известные всем ролики или же программы и делает из них юморную конфетку.
Канал называется "ПЕДАН МОЖЕТ", а музыкальное оформление - всем известная из детства тема из игры "Супер Марио". Несмотря на то, что телеведущий только стартовал в качестве блогера, первый ролик уже набрал 110 тис. просмотров.
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