Во время концерта пострадал участник группы Gorillaz (Видео)

Gorillaz остановили свое выступление на фестивале Roskilde в Германии, после того как рэпер Del The Funky Homosapien свалился со сцены во время исполнения своего куплета в треке "Clint Eastwood". Он был доставлен в больницу и сейчас находится в стабильном состоянии.После того, как он покинул фестиваль и направился к больнице, он подтвердил, что получает "отличную" медицинскую помощь. "Спасибо всем за любовь!", - писал он в Facebook. "Я нормально себя чувствую, немного побуду в больнице, но забота здесь отличная".