Пиппа Миддлтон посетила крестины племянника, будучи беременной

На таинстве, в Королевской часовне Сент-Джеймского Дворца, присутствовали друзья и близкие монаршей четы, в том числе и младшая сестра герцогини Кембриджской – Пиппа Миддлтон со своим супругом Джеймсом Мэттьюсом.

И хоть пока это не слишком заметно, 34-летняя Пиппа сейчас находится на пятом месяце беременности. Для них с супругом это будет первенец.

На крестины к племяннику она пришла в элегантном голубом платье ниже колена от Alessandra Rich. Образ Миддлтон дополнила голубыми босоножками, клатчем и оригинальной шляпкой в тон.