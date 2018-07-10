https://telegraf.com.ua/files/2018/07/53_ls.1531218163-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4229441-pippa-middlton-posetila-krestinyi-plemyannika-nahodyas-beremennoy.html
Пиппа Миддлтон посетила крестины племянника, будучи беременной
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13:38 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Младшая сестра Кейт Миддлтон находится на пятом месяце беременности.
На таинстве, в Королевской часовне Сент-Джеймского Дворца, присутствовали друзья и близкие монаршей четы, в том числе и младшая сестра герцогини Кембриджской – Пиппа Миддлтон со своим супругом Джеймсом Мэттьюсом.
И хоть пока это не слишком заметно, 34-летняя Пиппа сейчас находится на пятом месяце беременности. Для них с супругом это будет первенец.
На крестины к племяннику она пришла в элегантном голубом платье ниже колена от Alessandra Rich. Образ Миддлтон дополнила голубыми босоножками, клатчем и оригинальной шляпкой в тон.
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