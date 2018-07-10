Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 12.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Президент Порошенко: двери НАТО для Украины открыты
Новости: Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Активисты "Нацкорпуса" атаковали Львовский горсовет
Новости: Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Определилась первая финалистка Уимблдона-2018
Новости: Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
Афиша интересных событий в Украине на 14-15 июля
X

Фолловеры раскритиковали Кортни Кардашян, назвав плохой мамой

Смотрите фото (4)
Кортни Кардашян.
20:35 Вт, 10 Июль 2018 Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Кортни Кардашян лаконично ответила на обвинения в сети.

Семейство Кардашян – одно из крупнейших сторонников социальных сетей. Но иногда немалое внимание людей оборачивается против звезд. Так, пользователи сети упрекнули Кортни Кардашян, что она плохо выполняет свои материнские обязанности.

Миллионы людей ежедневно ставят "лайки" на сообщениях членов семьи Кардашян, а тысячи из них пишут восторженные отзывы в комментариях. Поэтому знаменитости регулярно показывают кадры из своей повседневной жизни и отдыха. Однако не всегда опубликованные фото воспринимают положительно.

На беспощадную критику наткнулась Кортни Кардашян, которая показала снимки с длительного отдыха в Италии. Звезда отправилась в солнечную страну с молодым бойфрендом и тремя детьми: 8-летним Мейсоном, 6-летней Пенелопой и 3-летним Рейном. На фото, которое вызвало возмущение, модель сидит на яхте и ест кусок фокачи, утверждая, что это ее дневная норма. Однако сторонников интересовал вопрос, кто занимается ее детьми в это время.

"Кто сидит с вашими детьми, когда вы отдыхаете с бойфрендом? Вы плохая мама", – написал один из хейтеров.

Кроме этого, пользователи сети упрекнули, что Кортни слишком много времени уделяет 25-летнему Юнесу, взамен совсем не заботится о своих детях. Звезда сразу же отреагировала на шквал критики и упреков.

"Мой сын фотографировал, а двое других детей сидели за столом напротив меня. Спасибо за заботу", – написала Кортни Кардашян.

В подтверждение своих слов следующее фото звезда опубликовала с сыном. Кортни счастливо позировала с ребенком на фоне колоритного итальянского бара.

Стоит отметить, что это не единственный снимок ее детей с 3-недельного отдыха. Поэтому сторонники семьи Кардашян сразу же встали на защиту молодой мамы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Кортни Кардашьян, Отдых, Сын, Хейтеры.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Кем были наши кумиры до того, как стали известными (Фото) Маленький босс: мама Селены Гомес поделилась семейным видео с певицей в детстве (Видео) Вот так удивила: Джиджи Хадид поделилась снимком без макияжа и фильтров

Последние новости

МИД РФ: Волкер своими высказываниями "подливает масло в огонь" По роману Жадана вышел трейлер фильма "Дикое поле" (Видео) Чудесные снимки, которые показывают настоящую жизнь на острове Бали (Фото)
Сегодня читают
01 НАБУ отреагировало на обвинения аэропорта в аварии самолета
02 МИД: После принятия Берлинской декларации РФ остается в изоляции
03 Хорватия 2:1 Англия: события матча
04 Слова тренера сборной Англии после поражения от хорватов
05 Порошенко и Трамп провели встречу на саммите НАТО: что обсуждали политики
Новости сегодня
18:22 Черногория отправит войска на помощь Латвии и Польше
18:10 В Киеве состоялась премьера мультфильма "Монстры на каникулах 3"
18:10 Завораживающая красота: волшебная фотосессия девушек среди природы (Фото)
18:06 Тайсон Фьюри назвал своего следующего соперника
17:52 ВККСУ: украинские судьи не соответствуют занимаемым должностям
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Рост денежных переводов заробитчан
Рост денежных переводов заробитчан
Новости: Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Порошенко подтвердил встречу с Трампом: что обсуждалось
Новости: Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Владельцы "евроблях" подали иск в суд на Кабмин
Новости: Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом
Добавить комментарий
0