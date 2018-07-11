Ирина Шейк поделилась пикантным снимком с оголенной грудью

Известная модель Ирина Шейк опубликовала свое откровенное фото. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости. Стоит отметить, что пикантные фотографии Ирина делает не впервые. Ранее мы уже видели ее в красивом нижнем белье, шубе на оголенное тело.

На новом снимке модель позирует на пляже: Ирина лежит топлес в воде, прикрывая свою грудь лишь ракушками. Лицо же девушки безмятежно и спокойно, демонстрирует удовлетворение.

Подписчики модели бурно отреагировали на ее фото, засыпав Ирину комплиментами: "Женщина-мечта", "Осень сочно и стильно", "Идеальная", "Горячая девушка", "Ну хоть у кого то натуральная грудь,красота", "Русалка".