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Ирина Шейк поделилась пикантным снимком с оголенной грудью

Ирина Шейк
09:13 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимке грудь модели прикрывают только ракушки.

Известная модель Ирина Шейк опубликовала свое откровенное фото. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости. Стоит отметить, что пикантные фотографии Ирина делает не впервые. Ранее мы уже видели ее в красивом нижнем белье, шубе на оголенное тело. 

На новом снимке модель позирует на пляже: Ирина лежит топлес в воде, прикрывая свою грудь лишь ракушками. Лицо же девушки безмятежно и спокойно, демонстрирует удовлетворение. 

Девушка сделала свыше 100 операций, чтобы стать похожей на куклу (Фото)

 

 

Снимки моделей "Плейбоя" до и после макияжа (Фото)

Подписчики модели бурно отреагировали на ее фото, засыпав Ирину комплиментами: "Женщина-мечта", "Осень сочно и стильно", "Идеальная", "Горячая девушка", "Ну хоть у кого то натуральная грудь,красота", "Русалка".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Голливуд, Ирина Шейк, Модели, Шоу-биз.
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1 Комментарий
  • Киевлянин 11.07.2018 09:28

    А где-же грудь ?!

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