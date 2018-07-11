https://telegraf.com.ua/files/2018/07/83013_0_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4232168-irina-sheyk-podelilas-pikantnyim-snimkom-s-ogolennoy-grudyu.html
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком с оголенной грудью
09:13 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: На снимке грудь модели прикрывают только ракушки.
Известная модель Ирина Шейк опубликовала свое откровенное фото. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости. Стоит отметить, что пикантные фотографии Ирина делает не впервые. Ранее мы уже видели ее в красивом нижнем белье, шубе на оголенное тело.
На новом снимке модель позирует на пляже: Ирина лежит топлес в воде, прикрывая свою грудь лишь ракушками. Лицо же девушки безмятежно и спокойно, демонстрирует удовлетворение.
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Подписчики модели бурно отреагировали на ее фото, засыпав Ирину комплиментами: "Женщина-мечта", "Осень сочно и стильно", "Идеальная", "Горячая девушка", "Ну хоть у кого то натуральная грудь,красота", "Русалка".
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А где-же грудь ?!