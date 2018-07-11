https://telegraf.com.ua/files/2018/07/c0fbc129695d83f277feabc21d0e8220533bb731-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4234452-sonya-plakidyuk-postavila-na-mesto-svoih-kritikov.html
Соня Плакидюк поставила на место своих критиков
17:59 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Популярный фотограф Соня Плакидюк выложила новый снимок и оставила дерзкое сообщение.
На фото она позирует в оригинальном образе. Look знаменитости состоит из стильного темно-синего наряда с белым воротником и яркого розового берета гармонично сочетающегося с очками в светлой оправе.
Именитый модный эксперт обратилась к тем, кто критикует ее за выражение лица на фотография их и написала: "Сорри, хейтеры моего незакрытого рта, сегодня снова не ваш день".
Также она поинтересовалась у фолловеров о том, помаде, какого оттенка и торговой марки они отдают предпочтение.
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