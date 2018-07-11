Соня Плакидюк поставила на место своих критиков

На фото она позирует в оригинальном образе. Look знаменитости состоит из стильного темно-синего наряда с белым воротником и яркого розового берета гармонично сочетающегося с очками в светлой оправе.

Именитый модный эксперт обратилась к тем, кто критикует ее за выражение лица на фотография их и написала: "Сорри, хейтеры моего незакрытого рта, сегодня снова не ваш день".

Также она поинтересовалась у фолловеров о том, помаде, какого оттенка и торговой марки они отдают предпочтение.