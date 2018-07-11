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Соня Плакидюк поставила на место своих критиков

Соня Плакидюк
17:59 Ср, 11 Июль 2018 Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярный фотограф Соня Плакидюк выложила новый снимок и оставила дерзкое сообщение.

На фото она позирует в оригинальном образе. Look знаменитости состоит из стильного темно-синего наряда с белым воротником и яркого розового берета гармонично сочетающегося с очками в светлой оправе.

Именитый модный эксперт обратилась к тем, кто критикует ее за выражение лица на фотография их и написала: "Сорри, хейтеры моего незакрытого рта, сегодня снова не ваш день".

Также она поинтересовалась у фолловеров о том, помаде, какого оттенка и торговой марки они отдают предпочтение.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Снимок Сони Плакидюк, Соня Плакидюк, Соня Плакидюк ответила критикам.
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