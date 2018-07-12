Вот так удивила: Джиджи Хадид поделилась снимком без макияжа и фильтров

Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид является одной из самых известных персон в мире. Каждый день миллионы людей наблюдают за ее жизнью в соцсетях. Девушка всегда следит за своим внешним видом: не выходит без базового макияжа, стильно одевается.

Но в этот раз Джиджи предстала в новом образе - девушка показала себя абсолютно "без прикрас". На недавнем снимке мы можем видеть, как 23-летняя модель делает селфи в автомобиле. Волосы она прибрала в тугой хвост, а лицо оставила "нетронутым". Заметно, что девушка ведет активный, наполненный работой, образ жизни, ведь от усталости и недосыпа у нее появились синяки и круги под глазами. Не лишена кожа модели и веснушек, которые мастерски маскируют визажисты.

Но даже усталость не скрывает то, чем наградила Джиджи природа: пухлые губы, большие глаза и тоненький носик.

Давайте посмотрим, как выглядит модель с нюдовым мейкапом, которому и отдает предпочтение в обычной жизни:

А теперь с ярким макияжем:

Напомним, Джиджи Хадид является лицом нескольких линий Tom Ford,моделью Victoria’s Secret, принимала участие в показах Chanel. Ее мать Иоланды Хадид и сестра Белла Хадид также являются одними из самых успешных моделей в мире.