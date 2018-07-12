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Вот так удивила: Джиджи Хадид поделилась снимком без макияжа и фильтров

Джиджи Хадид
11:12 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная модель Джиджи Хадид решила показать, что же скрывается за фильтрами Instagram и косметикой.

Американская супермодель и телеведущая Джиджи Хадид является одной из самых известных персон в мире. Каждый день миллионы людей наблюдают за ее жизнью в соцсетях. Девушка всегда следит за своим внешним видом: не выходит без базового макияжа, стильно одевается. 

Но в этот раз Джиджи предстала в новом образе - девушка показала себя абсолютно "без прикрас". На недавнем снимке мы можем видеть, как 23-летняя модель делает селфи в автомобиле. Волосы она прибрала в тугой хвост, а лицо оставила "нетронутым". Заметно, что девушка ведет активный, наполненный работой, образ жизни, ведь от усталости и недосыпа у нее появились синяки и круги под глазами.  Не лишена кожа модели и веснушек, которые мастерски маскируют визажисты. 

Но даже усталость не скрывает то, чем наградила Джиджи природа: пухлые губы, большие глаза и тоненький носик.

Давайте посмотрим, как выглядит модель с нюдовым мейкапом, которому и отдает предпочтение в обычной жизни: 

А теперь с ярким макияжем: 

Напомним, Джиджи Хадид является лицом нескольких линий Tom Ford,моделью Victoria’s Secret, принимала участие в показах Chanel. Ее мать Иоланды Хадид и сестра Белла Хадид также являются одними из самых успешных моделей в мире.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Белла Хадид, Джиджи Хадид, Джиджи Хадид без макияжа, Иоланды Хадид, Сестры Хадид.
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