Журналистам удалось получить свежие снимки 54-летнего Рассела Кроу, который из-за отросшей пушистой бороды и располневшей фигуры напомнил его многочисленным фанатам Санта-Клауса. Поклонники знаменитого актера были поражены тем, как выглядит их кумир в данный момент, так как в их памяти Рассел навсегда останется подтянутым гладиатором, который готов сразить любого воина.

Теперь фигура Кроу позволяет сразить лишь пораженных фанатов, так как в "Диснейленде", где недавно заметили актера, он показался в черном поло, которое было натянуто его массивным животом и обвисшей грудью.

Однако, скептицизм поклонников знаменитости вскоре был развеян известием о том, что Рассел Кроу специально набирает вес для съемок в фильме "Исчезнувший мальчик". Данная картина основана на мемуарах Гаррарда Конли, который описал опыт мужчины, прошедшего через программу конверсионной терапии для геев.