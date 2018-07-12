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Из гладиатора в Санту: Рассел Кроу располнел и позабавил фанатов своим видом

Рассел Кроу
15:02 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: newsyou.info

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Рассел Кроу набирает вес специально для съемок в новом фильме.

Журналистам удалось получить свежие снимки 54-летнего Рассела Кроу, который из-за отросшей пушистой бороды и располневшей фигуры напомнил его многочисленным фанатам Санта-Клауса. Поклонники знаменитого актера были поражены тем, как выглядит их кумир в данный момент, так как в их памяти Рассел навсегда останется подтянутым гладиатором, который готов сразить любого воина.

Теперь фигура Кроу позволяет сразить лишь пораженных фанатов, так как в "Диснейленде", где недавно заметили актера, он показался в черном поло, которое было натянуто его массивным животом и обвисшей грудью.

Однако, скептицизм поклонников знаменитости вскоре был развеян известием о том, что Рассел Кроу специально набирает вес для съемок в фильме "Исчезнувший мальчик". Данная картина основана на мемуарах Гаррарда Конли, который описал опыт мужчины, прошедшего через программу конверсионной терапии для геев.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Гаррард Конли, Голливуд, Голливудские знаменитости, Диснейленд, Рассел Кроу, Санта Клаус.
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