Джонни Депп изменил тату, посвященное Эмбер Херд

Джонни Депп уже не впервой пытается зарисовать татуировку, посвященную своей избраннице. Еще в начале 90-х актер набил на теле рисунок, предназаначающийся Вайноне Райдер, а несколько лет назад Депп решил, что Эмбер Херд это навсегда и посвятил ей тату.

Знаменитость уже изменил татуировку, которая осталась у него от Вайноны. Тогда изображение с надписью Winona Forever ("Вайнона навсегда") Джонни смог легко трансформировать в Wino Forever ("Вино навсегда").

В этот раз все оказалось немного сложнее. На костяшках Деппа раньше была надпись Slim ("стройный","изящный"), так актер называл свою супругу Эмбер Херд. Сразу после раставания актер переделал тату на слово Scum - "мразь". А теперь решил дорисовать туда красную букву А - символ анархии. Образовавшееся слово Scam в переводе означает "обман".

Напомним, что Джонни Депп начал встречаться с партнершей по фильму "Ромовый дневник" Эмбер Херд еще в 2011 году. В январе 2014 года актре сделал возлюбленной предложение. А в феврале 2015 пара поженилась, но уже в мае следующего года Эмбер подала на развод. Это была особенно тяжёлая неделя для Деппа, поскольку его мать умерла за три дня до этого. В январе 2017 года развод был официально оформлен.