Бенедикта Камбербэтча назвали самым красивым среди веганов

Оказывается, организация PETA, которая выступает за защиту прав животных, выбрала самых красивых представителей шоу-бизнеса среди веганов. Ими стали Бенедикт Камбербэтч и режиссер "Излома времени" Ава ДюВерней.

Отметим, что ранее этим почетным званием награждались Майли Сайрус, Джессика Честейн, Лиам Хемсворт, Джаред Лето, Натали Портман, Алисия Сильверстоун и многие другие звезды и кумиры публики.

"Ава ДюВерней и Бенедикт Камбербэтч помогают животным не только потому, что не едят их, но и благодаря своему отношению к окружающей среде", – заявила старший вице-президент организации Лиза Ланге, объясняя выбор PETA в этом году.