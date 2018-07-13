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Бенедикта Камбербэтча назвали самым красивым среди веганов
22:45 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
Новости шоу бизнеса: Британский актер Бенедикт Камбербэтч был признан самым красивым веганом года.
Оказывается, организация PETA, которая выступает за защиту прав животных, выбрала самых красивых представителей шоу-бизнеса среди веганов. Ими стали Бенедикт Камбербэтч и режиссер "Излома времени" Ава ДюВерней.
Отметим, что ранее этим почетным званием награждались Майли Сайрус, Джессика Честейн, Лиам Хемсворт, Джаред Лето, Натали Портман, Алисия Сильверстоун и многие другие звезды и кумиры публики.
"Ава ДюВерней и Бенедикт Камбербэтч помогают животным не только потому, что не едят их, но и благодаря своему отношению к окружающей среде", – заявила старший вице-президент организации Лиза Ланге, объясняя выбор PETA в этом году.
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