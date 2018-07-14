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Пышнотелая Эшли Грэм восхитила поклонников своими формами

Эшли Грэм
03:17 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Американская модель Эшли Грэм не перестает удивлять поклонников.

На этот раз Эшли приехала на мероприятие CFDA Fashion Awards 2018, после которого даже критики восхитились красотой тела этой роскошной леди, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Они подчеркнули, что все дело в платье, точнее в цвете и фасоне наряда.

Платье телесного оттенка с прозрачными вставками и необычным украшением в районе предплечья удачно скрывало лишние килограммы Грэм и подчеркивало достоинства её нестандартной фигуры.

Напомним, что Эшли прославилась благодаря откровенным фотосессиям, в которых, не стесняясь, демонстрировала все, в прямом смысле слова, плюсы своего тела.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Знаменитости, Новости шоубиза, супермодель, Шоубиз, Эшли Грэм.
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