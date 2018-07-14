Гроза знаменитостей – их визажист, ведь только представители этой профессии знают, как до многочасового мейкапа выглядели те, кто блистает с ТВ-экранов.

Гроза знаменитостей – их визажист, ведь только представители этой профессии знают, как до многочасового мейкапа выглядели те, кто блистает с кранов телевизоров и обложек журналов. К примеру, известный звездный визажист Мелисса Мерфи собрала более 100 000 подписчиков в своем инстаграмме, потому что публикует фотографии своих звездных клиентов до и после. Одновременно с публикацией «чистых» лиц популярных людей, не обезображенных косметикой, Мелисса неплохо рекламирует свои профессиональные навыки, демонстрируя, что абсолютно из любой девушки можно сделать королеву красоты. Вашему вниманию подборка моделей плейбоя, оказавшиеся клиентами Мелиссы Мерфи и, соответственно, опубликованные в её инстаграмме.