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Разъяренная львица: Рианна позабавила хейтеров

Рианна
10:36 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Известная певица опубликовала забавный снимок в своем аккаунте в Instagram.

Не так давно фоторепортеры заметили, как популярная американская певица выясняла отношения с кавалером в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта.

Рианна отреагировала на комментарии хейтеров о ее скандале с возлюбленным миллионером после того, как масс-медиа опубликовали фотографии ее размолвки. Ответный коммент продемонстрировал великолепное чувство юмора, так как певица опубликовала в Instagram мем с парой львов, где львица разевает пасть на льва-самца. Последний, в свою очередь, "испуганно" шарахается в сторону от своей подруги жизни.

Пользователи не могли не признать, что этот снимок один в один похож на ссору Рианны с богатым 29-летним бойфрендом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Пока фанаты не смогли выяснить, что стало причиной ссоры, но искренне хотят, чтобы певица помирилась.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Бойфренд Рианны, Голливуд, Голливудские знаменитости, Рианна, Хассан Джамиль.
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