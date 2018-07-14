Разъяренная львица: Рианна позабавила хейтеров

Не так давно фоторепортеры заметили, как популярная американская певица выясняла отношения с кавалером в мексиканском курортном городе Пуэрто-Вальярта.

Рианна отреагировала на комментарии хейтеров о ее скандале с возлюбленным миллионером после того, как масс-медиа опубликовали фотографии ее размолвки. Ответный коммент продемонстрировал великолепное чувство юмора, так как певица опубликовала в Instagram мем с парой львов, где львица разевает пасть на льва-самца. Последний, в свою очередь, "испуганно" шарахается в сторону от своей подруги жизни.

Пользователи не могли не признать, что этот снимок один в один похож на ссору Рианны с богатым 29-летним бойфрендом из Саудовской Аравии Хассаном Джамилем. Пока фанаты не смогли выяснить, что стало причиной ссоры, но искренне хотят, чтобы певица помирилась.