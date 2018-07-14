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Бывшие "ангелы Чарли" похвастались совместным селфи без макияжа
Новости шоу бизнеса: Дрю Бэрримор и Камерон Диаз не боятся показать свое лицо без мейк-апа.
Известные голливудские актрисы 43-летняя Дрю Бэрримор и 45-летняя Камерон Диаз показали поклонникам в социальных сетях совместное фото.
Дрю Бэрримор опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
Актриса прокомментировала фотографию тегами: без макияжа, без фильтров, олдскульные сестры, праздник, пятница, выходной.
Поклонники киноактрис поражены настоящей натуральной красотой женщин, о чем говорится во многих комментариях: "Настоящая красота в лучшем виде", "Настоящие женщины", "Вам, девушки, макияж не нужен".
"Ангелы Чарли"
Кроме того, многие вспомнили о фильме "Ангелы Чарли", который является яркой совместной работой Камерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью.
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