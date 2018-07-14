Регина Тодоренко посвятила пост в Instagram Владу Топалову

Регина Тодоренко и Влад Топалов в последнее время привлекли к себе немало внимания. Поклонники то и делают, что гадают: вместе знаменитости или нет. Те же в свою очередь подливают масла в огонь, публикуя совместные снимки и посвящая друг другу посты в соцсетях.

Если ранее Тодоренко в Инстаграм показала, как провела время с Топаловым в Лондоне, то теперь заинтриговала откровенным признанием об артисте. Певица заявила, что нашла друга на всю жизнь.

"Мой друг Влад Топалов сейчас на сцене, а я по нему скучаю! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?"

Поклонники с восторгом реагируют на совместные снимки звезд, засыпая их хвалебными комментариями: "Красивая пара!", "Вы даже похожи чем-то! Это знак", "Регина, очень приятно на вас смотреть, вы настоящая пара". Конечно, есть и те, которым не по душе выбор ведущей: "Регин, не пара он тебе, ты достойна лучшего", "Мне кажется, он ей не подходит, она достойна лучшего!".