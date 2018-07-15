Дженнифер Энистон переживает, что бывший муж раскроет тайны их семейной жизни

В феврале этого года Джастин Теру и Дженнифер Энистон объявили о разводе. Брачный контракт, заключенный экс-супругами, позволил избежать любых юридических сложностей и склок. Общее состояние пары оценивается в 240 миллионов долларов, из которых лишь 20 миллионов принадлежат Теру. Однако, по новым данным, Джен готова заплатить бывшему 5 миллионов долларов за молчание. Инсайдеры рассказали, что Энистон готова выложить кругленькую сумму лишь бы обезопасить себя.

"Джен с ужасом думает о том, что будет, если Джастин решит написать книгу или начнет откровенничать с журналистами. Она хочет побыстрее уладить все дела с Джастином, поэтому готова так расщедриться. Дженнифер настаивает на подписании договора о неразглашении личной информации. Она прекрасно понимает, что сказанное Джастином может негативно сказаться на ее репутации".

Чего боится Джен непонятно, и как подробности личной жизни могут навредить её репутации тоже остается загадкой. В прессе неоднократно писали, что она с мужем иногда курила травку, также всем известно, что актриса не общалась с больной мамой вплоть до её смерти. Вопрос, за какой секрет Джен готова заплатить миллионы, остается открытым.