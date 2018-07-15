Известная модель ждет первенца

26-летняя модель Кейт Аптон и ее супруг бейсболист Джастин Верландер впервые станут родителями. Об интересном положении модель сообщила в своем микроблоге, опубликовав фото, на котором у неё запечатлен округлившийся животик. "Беременна в Майами", — подписала кадр модель.

#PregnantinMiami @justinverlander Публикация от Kate Upton (@kateupton) 14 Июл 2018 в 6:19 PDT

Аптон и Верландер познакомились в 2012 году на съемках рекламного ролика. В 2013 году пара ненадолго расставалась, но вскоре помирилась. Летом 2016 года молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а в ноябре прошлого года Кейт и Джастин сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в средневековой церкви с видом на долину Монтальчино (Тоскан, Италия).