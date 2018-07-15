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Известная модель ждет первенца

Кейт Аптон
09:50 Сегодня Телеграф
hochu.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Список голливудских звезд, которые в скором времени станут мамами, пополнила модель Кейт Аптон.

26-летняя модель Кейт Аптон и ее супруг бейсболист Джастин Верландер впервые станут родителями. Об интересном положении модель сообщила в своем микроблоге, опубликовав фото, на котором у неё запечатлен округлившийся животик. "Беременна в Майами", — подписала кадр модель.

 

#PregnantinMiami @justinverlander

Публикация от Kate Upton (@kateupton)

 

Аптон и Верландер познакомились в 2012 году на съемках рекламного ролика. В 2013 году пара ненадолго расставалась, но вскоре помирилась. Летом 2016 года молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а в ноябре прошлого года Кейт и Джастин сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в средневековой церкви с видом на долину Монтальчино (Тоскан, Италия).

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Беременность, Кейт Аптон, Кейт Аптон беременна, Модель, Семья, Фотография.
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