https://telegraf.com.ua/files/2018/07/ui-5a74085a0f8b64.32718178_1-150x90.jpg Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4248108-izvestnaya-model-zhdet-perventsa.html
Известная модель ждет первенца
Новости шоу бизнеса: Список голливудских звезд, которые в скором времени станут мамами, пополнила модель Кейт Аптон.
26-летняя модель Кейт Аптон и ее супруг бейсболист Джастин Верландер впервые станут родителями. Об интересном положении модель сообщила в своем микроблоге, опубликовав фото, на котором у неё запечатлен округлившийся животик. "Беременна в Майами", — подписала кадр модель.
Аптон и Верландер познакомились в 2012 году на съемках рекламного ролика. В 2013 году пара ненадолго расставалась, но вскоре помирилась. Летом 2016 года молодой человек сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а в ноябре прошлого года Кейт и Джастин сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в средневековой церкви с видом на долину Монтальчино (Тоскан, Италия).
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