Известный певец женился на модели Алене Гавриловой

Весь цвет российского шоу-бизнеса собрался на свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Предложение руки и сердца 38-летний музыкант сделал возлюбленной в прошлом месяце.

В Инстаграме появилось несколько видео с роскошной церемонии. Ведущим торжества стал Андрей Малахов, а среди гостей были замечены — Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Александр Серов, Тимати и др.

До свадьбы пара встречалась два года. Ранее певец был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В браке у них родились двойняшки — Али и Микаил.

В свою очередь, Алена ранее состояла в гражданском браке с миллиардером Рустамом Тарико, которому родила сына. Однако под венец бизнесмен так и её и не повел.