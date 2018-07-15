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Известный певец женился на модели Алене Гавриловой
Новости шоу бизнеса: Певец Эмин Агаларов женился на своей возлюбленной, 30-летней модели Алене Гавриловой.
Весь цвет российского шоу-бизнеса собрался на свадьбе Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Предложение руки и сердца 38-летний музыкант сделал возлюбленной в прошлом месяце.
В Инстаграме появилось несколько видео с роскошной церемонии. Ведущим торжества стал Андрей Малахов, а среди гостей были замечены — Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Александр Серов, Тимати и др.
До свадьбы пара встречалась два года. Ранее певец был женат на дочери президента Азербайджана Лейле Алиевой. В браке у них родились двойняшки — Али и Микаил.
В свою очередь, Алена ранее состояла в гражданском браке с миллиардером Рустамом Тарико, которому родила сына. Однако под венец бизнесмен так и её и не повел.
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