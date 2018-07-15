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Еще один российский актер попал в базу Миротворца
17:40 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Российского актера Константина Хабенского внесли в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крымского полуострова.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России", - говорится в сообщении Миротворца.
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Причиной попадания в базу является то, что актер в июле 2018 года участвовал в фестивале "Алые паруса Артека" на полуострове. Теперь Хабенскому могут угрожать санкции, в том числе запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.
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