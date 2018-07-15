Еще один российский актер попал в базу Миротворца

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный русскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России", - говорится в сообщении Миротворца.

Причиной попадания в базу является то, что актер в июле 2018 года участвовал в фестивале "Алые паруса Артека" на полуострове. Теперь Хабенскому могут угрожать санкции, в том числе запрет на въезд в Украину сроком минимум на три года.