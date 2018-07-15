Ксения Алексеева - детский иллюстратор, чьи работы согревают душу и погружают душу в детство.

Ксения Алексеева - детский иллюстратор, чьи работы согревают душу и погружают душу в детство. Рисовать девушка начала еще в детстве, и как видно абсолютно не зря. Аккаунт Ксении заполнен ее работами или же она делится на каком этапе сейчас находится. В любом случаи ее зверюшки завораживают и привлекают. Ее иллюстрации тянут теплом и нежностью. Читая книги с иллюстрациями этого иллюстратора, дети точно полюбят это занятия.