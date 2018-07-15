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Меган Маркл отказалась от услуг профессионального визажиста

Меган Маркл
20:14 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В рамках официального визита в Ирландию избранница принца Гарри делает макияж самостоятельно.

Об этом рассказал близкий друг Меган Маркл, визажист Дэниэл Мартин, который был ответственным за свадебный макияж герцогини, на своей странице в Instagram.

Визажист опубликовал фото принца Гарри и Меган Маркл, сделанное на праздничной службе в Вестминстерском аббатстве по случаю 100-летия Королевских воздушных сил. Поклонники сначала подумали, что это результат работы Мартина. Однако он ответил, что в последнее время она предпочитает делать свой макияж самостоятельно.

"Я не делал ей макияж, она и сама отлично справляется, не так ли? Она сама сделала макияж для этого мероприятия", – отметил Мартин.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Визажист, герцог и герцогиня Сассекские, Королевская семья, Макияж, Меган Маркл, Принц Гарри.
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