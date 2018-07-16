Журнал

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 16.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Кабмин и Рада согласуют закон об ответственности за контрабанду на границе
Новости: В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
В "Нафтогазе" рассказали, что может произойти с активами "Газпрома"
Новости: Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Гассиев вылетел в Москву на бой с Усиком
Новости: Ученые показали редкий снимок центра Галактики
Ученые показали редкий снимок центра Галактики
X

Оля Полякова поделилась с поклонниками своим детским снимком

Оля Полякова
10:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певица с самого детства была красоткой.

На днях певица опубликовала в Instagram детскую черно-белую фотографию. Тогда Оля носила челку, но она придавала девушке еще большей привлекательности.

"Узнаете?", - написала Полякова и добавила хештег 13.

 

Узнаете?) #13

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram

Поклонники были удивлены такой красотой певицы и оставили очень много приятных комплиментов под постом: "Богиня", "Куколка", "Не изменилась", "Ты самая прекрасная девушка", "Как и сейчас вы были красивые.Вам идёт с чёлкой и без чёлки.", "Ольга, а вы не изменились. Вы великолепны."

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Детский снимок, Детство, Молодость, Оля Полякова, Певица, Фотография, Черно-белая фотография.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости журнала

Monatik и Таня Муиньо зажгли в Одессе Американская певица случайно обнажила грудь на сцене Изумительные виды Японии 1865-го года в цвете (Фото)

Последние новости

Наставник сборной Хорватии Далич: Мы расстроены, но гордимся НБУ усовершенствовал методику учета ПИИ Эксперты рассказали, что нашли метод профилактики рака
Сегодня читают
01 В МВД Украины представили стратегию деоккупации Донбасса
02 Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
03 Лучшим бомбардиром ЧМ-2018 стал англичанин Кейн
04 Гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.07 - 22.07)
05 Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым
Новости сегодня
13:02 Медики рассказали, что чистить уши ватными палочками может быть опасно
12:57 Турчинов отметил пользу отказа украинского ОПК от российского рынка
12:55 Мода 2018: пляжные вещи, которые вышли из моды в этом году (Фото)
12:48 Пеле: Если Мбаппе продолжит так играть, мне придется достать свои бутсы
12:33 Эмма Уотсон побывала на теннисном турнире в стильном наряде
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.07 - 15.07)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Новости: Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Помпео в Хельсинки: Мяч на стороне поля России
Новости: Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Герои ЧМ-2018: все обладатели призов FIFA
Новости: Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Медики рассказали, как кухонные полотенца влияют на здоровье
Добавить комментарий
0