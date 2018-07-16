Оля Полякова поделилась с поклонниками своим детским снимком

На днях певица опубликовала в Instagram детскую черно-белую фотографию. Тогда Оля носила челку, но она придавала девушке еще большей привлекательности.

"Узнаете?", - написала Полякова и добавила хештег 13.

Поклонники были удивлены такой красотой певицы и оставили очень много приятных комплиментов под постом: "Богиня", "Куколка", "Не изменилась", "Ты самая прекрасная девушка", "Как и сейчас вы были красивые.Вам идёт с чёлкой и без чёлки.", "Ольга, а вы не изменились. Вы великолепны."