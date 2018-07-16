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Оля Полякова поделилась с поклонниками своим детским снимком
10:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
Новости шоу бизнеса: Певица с самого детства была красоткой.
На днях певица опубликовала в Instagram детскую черно-белую фотографию. Тогда Оля носила челку, но она придавала девушке еще большей привлекательности.
"Узнаете?", - написала Полякова и добавила хештег 13.
Оля Полякова создала страницу для своих ног в Instagram
Поклонники были удивлены такой красотой певицы и оставили очень много приятных комплиментов под постом: "Богиня", "Куколка", "Не изменилась", "Ты самая прекрасная девушка", "Как и сейчас вы были красивые.Вам идёт с чёлкой и без чёлки.", "Ольга, а вы не изменились. Вы великолепны."
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