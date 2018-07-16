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Рожден Ануси удивил поклонников сменой имиджа

Рожден Ануси
11:15 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Певец и экс-участник проекта "Холостяк" Рожден Ануси сменил имидж.

Популярное романтическое шоу "Холостяк" сделало его главного героя Рождена Ануси еще более знаменитым. Певец и саунд-продюсер все активнее развивает свою карьеру и решается на кардинальные перемены, в частности, в своем имидже.

 

#холостяк#rozhden#miraton#svetlaya_2712#kiev#ukraine

Публикация от SVETIK (@svetlaya_2712)

 

Во время гастролей Рождена сторонники сделали ряд снимков, которые опубликовали в соцсети. На фото видно, что певец коротко подстриг волосы и изменился до неузнаваемости. Стоит отметить, что Рождену подходит новый имидж, что подчеркнули и его фаны.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Новый образ, Образ, Певец, Рожден Ануси, Смена имиджа, Стиль, Холостяк.
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