Рожден Ануси удивил поклонников сменой имиджа

Популярное романтическое шоу "Холостяк" сделало его главного героя Рождена Ануси еще более знаменитым. Певец и саунд-продюсер все активнее развивает свою карьеру и решается на кардинальные перемены, в частности, в своем имидже.

#холостяк#rozhden#miraton#svetlaya_2712#kiev#ukraine Публикация от SVETIK (@svetlaya_2712) 14 Июл 2018 в 9:06 PDT

Во время гастролей Рождена сторонники сделали ряд снимков, которые опубликовали в соцсети. На фото видно, что певец коротко подстриг волосы и изменился до неузнаваемости. Стоит отметить, что Рождену подходит новый имидж, что подчеркнули и его фаны.