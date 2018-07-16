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Рожден Ануси удивил поклонников сменой имиджа
Новости шоу бизнеса: Певец и экс-участник проекта "Холостяк" Рожден Ануси сменил имидж.
Популярное романтическое шоу "Холостяк" сделало его главного героя Рождена Ануси еще более знаменитым. Певец и саунд-продюсер все активнее развивает свою карьеру и решается на кардинальные перемены, в частности, в своем имидже.
Во время гастролей Рождена сторонники сделали ряд снимков, которые опубликовали в соцсети. На фото видно, что певец коротко подстриг волосы и изменился до неузнаваемости. Стоит отметить, что Рождену подходит новый имидж, что подчеркнули и его фаны.
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