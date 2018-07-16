Актер Бен Платт поделился милым детским фото

Исполнитель главной роли в бродвейском мюзикле «Дорогой Эван Хэнсен» Бен Платт поделился старым фото с семейного архива. На снимке актер лежит вместе со своей мамой, оба улыбаются в камеру, но Бен еще и прикусывает пальцы. Очень милое фото артист так же мило подписал:"С днем рождения, мама. Будь благословлена". Как видим, фото приурочено к дню рождению матери певца Джули Платт.

Напомним, что звезда фильма "Идеальный голос" подписала контракт со звукозаписывающим лейблом «Atlantic Records».