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Актер Бен Платт поделился милым детским фото
11:21 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram
Новости шоу бизнеса: Американский певец и актер на странице в соцсети поделился детским снимком.
Исполнитель главной роли в бродвейском мюзикле «Дорогой Эван Хэнсен» Бен Платт поделился старым фото с семейного архива. На снимке актер лежит вместе со своей мамой, оба улыбаются в камеру, но Бен еще и прикусывает пальцы. Очень милое фото артист так же мило подписал:"С днем рождения, мама. Будь благословлена". Как видим, фото приурочено к дню рождению матери певца Джули Платт.
Напомним, что звезда фильма "Идеальный голос" подписала контракт со звукозаписывающим лейблом «Atlantic Records».
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