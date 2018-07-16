Томас Маркл рассказал, что собирается восстановить общение с дочерью

Ее Величество любезно относится к избраннице принца Гарри, однако к ее родственникам, которые поливают королевскую семью грязью в СМИ – крайне жестко. Королева Елизавета II не выдержала интервью отца Меган, который рассказал детали их частного разговора с герцогом Сассекским. Такая "исповедь" Томаса Маркла окончательно разгневала Ее Величество, особенно, предположение о будущих потомкам королевской четы. Поэтому американец стал нежелательным гостем во дворце.

На такое заявление отреагировал сам виновник конфликта – Томас Маркл. Мужчина еще раз подчеркнул, что стремится восстановить отношения со своей дочерью. Чтобы поговорить с Меган Маркл,которая не отвечает на звонки отца, он готов прилететь из Мексики в Великобританию.

"Через месяц, или через несколько месяцев я намерен полететь в Великобританию, потому что хочу увидеть свою дочь. Сейчас я обдумываю этот шаг", – отметил Томас Маркл, пренебрегая запрет от королевы.

Отец Меган добавил, что не претендует на визит в Кенсингтонский дворец, во время поездки он поселится в забронированном гостиничном номере. Однако познакомиться с Ее Величеством Томас Маркл хотел бы.

"Это печально, что до такого дошло. Мне жаль, что так произошло. Да, здесь моя вина, но я уже дал понять, что буду каяться за это всю жизнь. Я все еще хочу познакомиться с королевой. Если она встретится с Дональдом Трампом, то почему бы не со мной? " – заявил Томас Маркл.

В то же время отец герцогини Сассекской признался, что хотел бы уважительного отношения королевской семьи, ведь он до сих пор остается отцом Меган Маркл. Поэтому мужчина надеется на уважение представителей Кенсингтонского дворца. Пока же королевская семья не комментирует заявлений Томаса Маркла.