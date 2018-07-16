Пикантное фото Эмили Ратаковски в соцсети

Американская модель Эмили Ратаковски любит показывать свои идеальные формы. Ее аккаунт в Instagram полон откровенными фото. Эмили позирует в сексуальных купальниках, а иногда и купальников на ней нет. На странице модели появилось новое фото - она в модном купальнике, который в леопардовом принте, и шляпе сидит на пляже.

Фото скромно подписала: "Дома на день".