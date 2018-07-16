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Пикантное фото Эмили Ратаковски в соцсети

Эмили Ратаковски
13:51 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Супермодель балует своих фолловером откровенными фото.

Американская модель Эмили Ратаковски любит показывать свои идеальные формы. Ее аккаунт в Instagram полон откровенными фото. Эмили позирует в сексуальных купальниках, а иногда и купальников на ней нет. На странице модели появилось новое фото - она в модном купальнике, который в леопардовом принте, и шляпе сидит на пляже.

Эмили Ратаковски обескуражила откровенными снимками в Instagram

Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный снимок

Фото скромно подписала: "Дома на день".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Емили Ратаковски, Купальник, Пляж, Соцсеть, Фотография.
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