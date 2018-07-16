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Новости: Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram
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Очаровательная улыбка принца Луи покорила пользователей Instagram

Кейт Мидлтон с принцем Луи
13:59 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Кенсингтонский дворец добавил еще одно фото, которое поразило своей искренностью и непосредственностью всех поклонников королевской семьи.

Так, на Instagram-странице пресс-служба герцогов опубликовала еще одно фото, на котором счастливая мать Кейт Миддлтон держит на руках своего уже крещенного сына принца Луи и не может нарадоваться его эмоциям. А все потому, что 2-месячный мальчик, который на первых фото с церемонии крещения умиротворенно спал, теперь показал весь свой характер.

Принц Луи покорил всех фанатов и королевскую семью очаровательной и искренней улыбкой. Возможно, его так развеселили родные, а впрочем, снимок фотографа Мэтта Холиоука заслуживает самых высоких оценок.

 

"Герцог и герцогиня Кембриджские выпустили дополнительную фотографию после крещения принца Луи. Герцог и герцогиня надеются, что все наслаждаются этой прекрасной фотографией принца Луи так же, как и они", – говорится в подписи к фото.

 

На фотографии принц Луи одет в копию кружевной крестильной рубашки, сшитой для крещения старшей дочери королевы Виктории в 1841 году. Мальчика крестили в ней, как и старших детей Уильяма и Кейт – принца Джорджа и принцессу Шарлотту. Первые официальные фото с крестин принца Луи были обнародованы сегодня ночью, 16 июля.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Кейт Мидлтон, Королевская семья, принц Луи, Ребенок, Снимок, Улыбка, Фотография.
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