Галина Присташ заявила, что собирается попробовать свои силы на конкурсе красоты
Новости шоу бизнеса: Одна из финалисток романтичного шоу "Холостяк" Галина Присташ после завершения проекта активно привлекает к себе внимание.
Как известно, 25 мая в финале проекта "Холостяк" певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Эмоциональная Галина Присташ покинула шоу за шаг до победы. На прощании с Холостяком девушка отказалась от объятий с ним и отметила, что главные герои не продолжают отношений с избранницами, потому что выбирают не тех.
Хоть поклонники Галины ожидали яркие комментарии или слезы, девушка погрузилась в построение карьеры, безэмоционально перелистав события шоу. Она неожиданно заявила, что станет одной из претенденток на победу в "Мисс Украина 2018".
Спонтанність - це найкраще, що зі мною трапляється! Маю шанс позмагатись за участь у одному із найпрестижніших, міжнародних конкурсах краси @missukraine_universe ! Вже так скоро! 21 липня буде відоме число щасливих фіналісток! Тому тримаємо за мене кулачки! Для мене участь у цьому конкурсі - це можливість показати всю гармонію краси та зачепити «за живе» свою давню мрію! #NewYork ! See you soon! ##