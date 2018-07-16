Галина Присташ заявила, что собирается попробовать свои силы на конкурсе красоты

Как известно, 25 мая в финале проекта "Холостяк" певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Эмоциональная Галина Присташ покинула шоу за шаг до победы. На прощании с Холостяком девушка отказалась от объятий с ним и отметила, что главные герои не продолжают отношений с избранницами, потому что выбирают не тех.

Хоть поклонники Галины ожидали яркие комментарии или слезы, девушка погрузилась в построение карьеры, безэмоционально перелистав события шоу. Она неожиданно заявила, что станет одной из претенденток на победу в "Мисс Украина 2018".