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Галина Присташ заявила, что собирается попробовать свои силы на конкурсе красоты

Галина Присташ
16:00 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Одна из финалисток романтичного шоу "Холостяк" Галина Присташ после завершения проекта активно привлекает к себе внимание.

Как известно, 25 мая в финале проекта "Холостяк" певец Рожден Ануси из двух девушек выбрал одну. Эмоциональная Галина Присташ покинула шоу за шаг до победы. На прощании с Холостяком девушка отказалась от объятий с ним и отметила, что главные герои не продолжают отношений с избранницами, потому что выбирают не тех.

Хоть поклонники Галины ожидали яркие комментарии или слезы, девушка погрузилась в построение карьеры, безэмоционально перелистав события шоу. Она неожиданно заявила, что станет одной из претенденток на победу в "Мисс Украина 2018".

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Галина Присташ, Конкурс, Конкурс красоты, Мисс Вселенная, финалиска, Холостяк.
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