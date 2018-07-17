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Дочь Майкла Джексона подтвердила свою бисексуальность

Пэрис Джексон
10:27 Сегодня Телеграф
beztabu.net

Новости шоу бизнеса: 20-летняя американская актриса Пэрис Джексон давно не скрывает того, что она бисексуалка.

Несмотря на свои откровенные признания, Пэрис Джексон попросила пользователей не вешать на нее ярлыки и не называть бисексуалкой, так как она влюбляется в человека в независимости от того, какого он пола.

Как известно, дочери Майкла Джексона приписывают роман с английской моделью и актрисой Карой Делевинь. Поэтому одна из подписчиц знаменитости в Instagram решила узнать у Пэрис, бисексуалка ли она.

На что Джексон ответила: "Да, ребята, вы так это называете, наверное, так и есть, но кому нужны эти ярлыки?". Вскоре после этого на своей страничке в Twitter актриса разместила пост, в котором подтвердила, что любит и мужчин, и девушек.

"Сколько раз я должна повторять, что я открыто называю себя членом ЛГБТ-сообщества! Я западала на девчонок, когда мне было восемь, меня сотни раз ловили за поцелуями с женщинами. Это уже давно не новость…", - написала Пэрис.

Стоит отметить, что когда у Джексон спросили о том, действительно ли она встречается с Карой, то ответ был достаточно резким и грубым: "Не ваше чертово дело". Кстати, ранее в СМИ появилась информация, что Пэрис Джексон встречается сразу с тремя девушками.

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Новости шоу бизнеса, Instagram, Бисексуальность, Дочь Майкла Джексона, Ориентация, Пэрис Джексон.
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