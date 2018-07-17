Харви Вайнштейн высказался по поводу секс-скандала

Журналист Таки Теодоракопулос разместил материал, в основу которого лег разговор с Харви Вайнштейном. Автор сразу же отметил, что изначально режиссер "звонил через помощников и заставлял ждать ответа".

Однако, этот раз стал исключением. "На этот раз он позвонил мне напрямую, без всякого там "Харви Вайнштейн хочет с вами поговорить, пожалуйста, подождите", - пишет Таки, отмечая, что Харви пообещал ему "мировой эксклюзив".

Кстати, встреча была назначена в офисе, в котором, по словам девушек, обвинивших киногиганта в приставаниях, произошли многие из предполагаемых сексуальных домогательств. Журналист сообщил, что они с Вайнштейном говорили о его жизни, о том, как он потерял не только бизнес и репутацию, но и семью, дома, и что сейчас ему угрожает тюрьма.

"Ты родился богатым и привилегированным, и ты был красавчиком. Я родился бедным уродливым евреем, и мне пришлось бороться всю жизнь за то, чтобы чего-то добиться. У тебя было много девушек, а на меня ни одна не взглянула, пока я не сделал карьеру в Голливуде. Да, я предлагал им роли в обмен на секс, но так делали - и до сих пор делают - все. Но я никогда, ни при каких обстоятельствах не изнасиловал ни одну женщину", - говорит Харви Вайнштейн.

До этого режиссер отрицал свою вину, поэтому когда статья была опубликована на сайте, бывший юрист скандального режиссера Бенджамин Брафман заявил, что присутствовал при беседе, и Харви ничего не говорил про обмен секса на роли. Тогда Теодоракопулос ответил, что возможно он неверно интерпретировал беседу.