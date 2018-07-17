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Рианна удивила поклонников сменой имиджа
Новости шоу бизнеса: Артистка кардинально изменила цвет волос и стала блондинкой.
Популярная барбадосская певица Рианна часто поражает поклонников сменой имиджа.
Фото с белокурым цветом волос Рианна опубликовала в своем Instagram.
Сейчас певица не выходила в свет в новом образе и показала поклонникам лишь одно "селфи".
Заметим, Рианна регулярно меняет имидж, однако в образе блондинки ее видели не часто. В прошлом году внимание общественности привлекла обложка глянца Harper's Bazaar, который разместил фото певицы со светлыми волосами.
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