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Рианна удивила поклонников сменой имиджа

Рианна
13:25 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Артистка кардинально изменила цвет волос и стала блондинкой.

Популярная барбадосская певица Рианна часто поражает поклонников сменой имиджа.

Фото с белокурым цветом волос Рианна опубликовала в своем Instagram.

Сейчас певица не выходила в свет в новом образе и показала поклонникам лишь одно "селфи".

Заметим, Рианна регулярно меняет имидж, однако в образе блондинки ее видели не часто. В прошлом году внимание общественности привлекла обложка глянца Harper's Bazaar, который разместил фото певицы со светлыми волосами.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Instagram, Блондинка, Волосы, Образ, Рианна, Фото, Цвет волос.
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