Рианна удивила поклонников сменой имиджа

Популярная барбадосская певица Рианна часто поражает поклонников сменой имиджа.

Фото с белокурым цветом волос Рианна опубликовала в своем Instagram.

Сейчас певица не выходила в свет в новом образе и показала поклонникам лишь одно "селфи".

Заметим, Рианна регулярно меняет имидж, однако в образе блондинки ее видели не часто. В прошлом году внимание общественности привлекла обложка глянца Harper's Bazaar, который разместил фото певицы со светлыми волосами.