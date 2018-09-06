А вы можете себе представить, чтобы Дэдпул стал примерным гражданином?

А вы можете себе представить, чтобы Дэдпул стал примерным гражданином? Кто сказал, что комиксы это для детей? Когда на экраны начали выходить фильмы, снятые по комиксам Marvel и DC Comics, супергерои словно получили вторую жизнь. Создателям кинолент удалось охватить огромную аудиторию — от малого до старого. Исключением не стал малайзиец Вире Хон. Мужчина коллекционирует игрушки супергероев, и это превратилось в настоящее хобби. Теперь он при помощи нескольких трюков и телефона показывает, как бы выглядела повседневная жизнь супергероев в реальности. Получается очень забавно!