Сцены из мультфильма, которые разукрасили серые будни в яркий цвет.

Сцены из мультфильма, которые разукрасили серые будни в яркий цвет. Сцены из повседневной жизни нередко напоминают сюжеты из любимых фильмов, мультфильмов или видеоигр. Фотограф Франсуа Дурлен (Francois Dourlen) объединяет киносцены с реальностью, тем самым показывая зрителю, какие мысли приходят ему в голову каждый день. Нашим постоянным читателям хорошо знакомо творчество и фантазия французского художника, благодаря постам, которые мы выкладывали ранее. С помощью своего смартфона он внедряет известных персонажей в окружающий его мир, и сегодня мы хотим познакомить вас с его новыми интересными работами.