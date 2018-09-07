"Зважені та щасливі" 8 сезон, 2 выпуск: смотреть онлайн (Видео)

Во втором выпуске 8 сезона "Зважені та щасливі" участников ждут новые соревнования, налаживание семейных отношений и, конечно же, взвешивания. Станут ли обвинения и неоправданные надежды между родителями и детьми преградой к победе и уменьшению веса? Об этом вы узнаете из нового выпуска 8 сезона "Зважені та щасливі".

2 выпуск

А на прошлой неделе в 1 выпуске 8 сезона "Зважені та щасливі" на первом взвешивании Наталья и Валентина Маценко, с результатом в 2 килограмма на двоих, надели черные футболки. Поэтому на второй неделе им придется изрядно потрудиться как на соревнованиях.

Уже в начале недели участники узнают, что начнут самостоятельно питаться. Также второе испытание принесет трем парам бонус в виде -1 килограмма на взвешивании, а вот три семьи получат антибонус в 1 килограмм. Наказаны будут те семьи, которые не смогут уже во второй раз найти общий язык, теперь уже не видя друг друга. Участников ждет холодная вода, вопросы личного характера и незаурядные эмоциональные срывы.