Жизнь, Журнал https://telegraf.com.ua/zhizn/zhurnal/4459531-potap-pokazal-snimok-nastroeniya.html
Потап показал снимок настроения
14:03 Сегодня Телеграф
Новости шоу бизнеса: Рэпер Потап продолжает радовать поклонников новыми снимками в Instagram.
Совсем недавно Алексей Потапенко, больше известный всем под псевдонимом Потап, кардинально сменил имидж. Рэпер пожертвовал своей бородой, чем просто взорвал социальные сети.
День знаний 2018: как украинские звезды поздравили всех с 1 сентября
Сегодня он снова поделился снимком, но на нем он, почему-то, выглядит немного расстроенным. Подтверждением этому стал и комментарий Потапа к фотографии: "Постарайтесь хоть не портить настроение вокруг никому, ладно уж поднимать".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Постарайтесь хоть не портить настроение вокруг никлому ,ладно уж поднимать #freid
Причина такого настроения рэпера неизвестна, но поклонники всячески старались поднять его приятными комментариями: "Ты самый-самый", "Как можно вам портить настроение!! Вы же наша жизнь!!"
Телеграф