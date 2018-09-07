Потап показал снимок настроения

Совсем недавно Алексей Потапенко, больше известный всем под псевдонимом Потап, кардинально сменил имидж. Рэпер пожертвовал своей бородой, чем просто взорвал социальные сети.

Сегодня он снова поделился снимком, но на нем он, почему-то, выглядит немного расстроенным. Подтверждением этому стал и комментарий Потапа к фотографии: "Постарайтесь хоть не портить настроение вокруг никому, ладно уж поднимать".

Причина такого настроения рэпера неизвестна, но поклонники всячески старались поднять его приятными комментариями: "Ты самый-самый", "Как можно вам портить настроение!! Вы же наша жизнь!!"