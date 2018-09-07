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Потап показал снимок настроения

Потап
14:03 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Рэпер Потап продолжает радовать поклонников новыми снимками в Instagram.

Совсем недавно Алексей Потапенко, больше известный всем под псевдонимом Потап, кардинально сменил имидж. Рэпер пожертвовал своей бородой, чем просто взорвал социальные сети.

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Сегодня он снова поделился снимком, но на нем он, почему-то, выглядит немного расстроенным. Подтверждением этому стал и комментарий Потапа к фотографии: "Постарайтесь хоть не портить настроение вокруг никому, ладно уж поднимать".

 
 
 
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Постарайтесь хоть не портить настроение вокруг никлому ,ладно уж поднимать #freid

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Причина такого настроения рэпера неизвестна, но поклонники всячески старались поднять его приятными комментариями: "Ты самый-самый", "Как можно вам портить настроение!! Вы же наша жизнь!!"

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Новости шоу бизнеса, Настроение, Потап, Публикация, Рэпер, Снимок.
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