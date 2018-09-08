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Алина Астровская развелась со вторым мужем

Алина Астровская
18:31 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Алина Астровская развелась со своим вторым мужем, бизнесменом Игорем.

Новая ведущая тревел-программ "Орел и Решка", экс-солистка Real O Алина Астровская развелась со своим вторым мужем, бизнесменом Игорем. Об этом она рассказала во время онлайн-конференции, которую опубликовали на официальном YouTube-аккаунте "Орла и Решки".

Алина Астровская отметила, что сейчас ее сердце свободно. Кроме того, она рассказала, что замуж в ближайшем будущем не собирается выходить.

"Пока я путешествую. Сейчас я могу уделять максимально много времени только проекту "Орел и решка", его операторам, режиссеру и всем остальным мужчинам нашего коллектива. Замуж я не собираюсь, но эта позиция открыта в моем сердце", – призналась певица.

Как известно, первым мужчиной Алины Астровской был футболист Евгений Бредун, с которым она прожила вместе шесть лет. В октябре 2016 года Алина во второй раз тайно вышла замуж. На этот раз избранником стал бизнесмен по имени Игорь. Пара не устраивала пышную свадьбу и отпраздновала событие в семейном кругу. Детей у Алины Астровськой нет.

Напомним, в июле стало известно о том, что Алина Астровская стала новой ведущей шоу "Орел и Решка". 19 августа стартовал новый сезон программы "Орел и Решка. Морской сезон – 2", на телеканале "Интер", где экс-участница группы Real O путешествует по странами с Колей Сергой.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, ''Орел и решка'', REAL O, Алина Астровская, Личная Жизнь, Отношения, Певица, Развод.
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