Селена Гомес шокировала поклонников новыми изменениями

Певица и актриса Селена Гомес постоянно выкладывает в своем Instagram снимки, благодаря чему уже насобирала более 140 миллионов подписчиков, количество которых увеличивается с каждым днем.

На фото звезда обычно позирует в купальниках, веселится на вечеринках, встречается с друзьями или презентует фотографии своих коллабораций с известными мировыми брендами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 8 Сен 2018 в 7:51 PDT

На последних опубликованных снимках Селена пьет коктейль в одном из ночных клубов, при этом на ней надето платье без бретелек черного цвета. Однако внимание подписчиков привлек бюст певицы, который, по мнению многих подписчиков, увеличился в размерах. Да, если сравнить предыдущие фото звезды, грудь ее раньше выглядела менее эффектно. Что же, правда это или нет, мы увидим уже совсем скоро, когда в соцсети Селены появятся новые фотографии.