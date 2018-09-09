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Селена Гомес шокировала поклонников новыми изменениями

Селена Гомес
14:47 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Подписчики Селены Гомес обратили внимание на грудь певицы, которая заметно увеличилась в размерах.

Певица и актриса Селена Гомес постоянно выкладывает в своем Instagram снимки, благодаря чему уже насобирала более 140 миллионов подписчиков, количество которых увеличивается с каждым днем.

На фото звезда обычно позирует в купальниках, веселится на вечеринках, встречается с друзьями или презентует фотографии своих коллабораций с известными мировыми брендами.

 
 
 
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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

 

На последних опубликованных снимках Селена пьет коктейль в одном из ночных клубов, при этом на ней надето платье без бретелек черного цвета. Однако внимание подписчиков привлек бюст певицы, который, по мнению многих подписчиков, увеличился в размерах. Да, если сравнить предыдущие фото звезды, грудь ее раньше выглядела менее эффектно. Что же, правда это или нет, мы увидим уже совсем скоро, когда в соцсети Селены появятся новые фотографии.

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Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Бюст, Грудь, Певица, Селена Гомес, Снимки, Увеличение груди, Фотографии.
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